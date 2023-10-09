Происшествия

14 минут назад

39-летняя женщина погибла в пожаре на улице Студеновской

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#МЧС #пожар
39-летняя женщина погибла в пожаре на улице Студеновской

Также пострадал 43-летний мужчина.

7 октября во время пожара в квартире пятиэтажки №24 по улице Студеновской в Липецке погибла 39-летняя женщина и пострадал 43-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Пожарные успели спасти трех человек, и пятерых эвакуировали. В квартире выгорела кухня. 

8 октября в селе Талица Елецкого района сгорела надворная постройка площадью сто квадратных метров и автомобиль «ВАЗ-2107». Пожарные отстояли от огня дом. В липецком СНТ «Сокол-3» горел садовый дом — повреждены кровля и часть внутренней отделки. В Грязях на улице Бурденко огонь уничтожил треть деревянного жилого дома и сарай.
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#МЧС #пожар

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