До Дня сурка как минимум…

Уходят в спячку некоторые животные липецкого зоопарка. Остальные теплолюбивые готовятся к зиме.

В липецком зоопарке животные готовятся к зиме, наиболее теплолюбивых переводят на «зимние квартиры».



«В «Дом птиц» уже переселили экзотических птиц – попугаев. С уличных вольеров в подготовленные зимние вольеры переведены обезьяны – японские макаки, красная мартышка, чёрный мангобей, беличьи саймири, кошачие лемуры. В павильоне «Экзотика» живут африканские обитатели - сурикаты и южноамериканские енотовые – носухи. Степного сурка перевели из летнего вольера в утеплённый домик, в эти холодные он не покидает его. Сурок относится к животным, которые предпочитают пережидать зиму, погружаясь в сладкие сны. Спячка длится около шести-семи месяцев, в течение которых сурок не ест и не пьет, обходясь исключительно внутренними резервами, накопленными за лето. Обыкновенный ёж также, как и сурок, улёгся спать на всю зиму в утеплённом домике, который расположен на пушном ряду. В «Зимнем саду» подготовлены вольеры для кошек, где мангусты и сервалы уже расположились в зимних вольерах», сообщили в зверинце.



Липецкий сурок проспит как минимум до 2 февраля. Но не факт, что в этот всемирный день сурка, по которому определяют будет весна ранней или поздней, он проснется. Несколько лет подряд сурок по кличке Мальчик спит 2 февраля… как сурок.



Фото пресс-службы липецкого зоопарка





