На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 77, 83, 83а, 83/1, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149а, 149б, 151, 153, 157 по улице Московской, №№ 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1 по улице Полиграфической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10 по проезду Кувшинова. Воду подвезут по адресу: проезд Кувшинова, 8.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.