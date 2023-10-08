Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области ночью ожидаются первые осенние заморозки до -1 и мокрый снег

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#погода #
В Липецкой области ночью ожидаются первые осенние заморозки до -1 и мокрый снег

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона – погода прогнозируется с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, 9 октября все еще сохранится порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от -1 до +4 градусов, днем температура составит от +3 до +8 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем она составит от +3 до +5 градусов.

День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза. 

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#погода #

Комментарии (4)

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Клуша

10 минут назад
Там такой ледник. Ощущается как зима из-за сильного северного ветра.
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Niк

25 минут назад
Вот и похолодало - не на шутку. По-настоящему и всерьёз можно сказать что уже предзимье раз осадки в смешанной фазе. Еще шаг и начнется зима. Еще пару градусов понизится, и начнется климатическая Зима...
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Зимний рыбак

52 минуты назад
Самое главное - выполняйте указ Правительства ЛО - не жарьте шашлык в лесу
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Анастасия Померанцева

сегодня, 17:06
Очень холодно. Ждем отопление, а вместе с ним - уюта в доме.
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