сегодня, 17:00
В Липецкой области ночью ожидаются первые осенние заморозки до -1 и мокрый снег
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона – погода прогнозируется с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, 9 октября все еще сохранится порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем она составит от +3 до +5 градусов.
День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.
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