В Липецкой области ночью ожидаются первые осенние заморозки до -1 и мокрый снег

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона – погода прогнозируется с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, 9 октября все еще сохранится порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от -1 до +4 градусов, днем температура составит от +3 до +8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем она составит от +3 до +5 градусов.



День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.



