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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области
При пожаре в частном жилом доме в Арзамасе погибли пять человек, сообщает РБК со ссылкой на главное управление МЧС по Нижегородской области.
Пожар произошел 7 октября в 2:25 по московскому времени в населенном пункте Слизнево городского округа Арзамас. В результате пожара погибли пять человек, в том числе три ребенка.
Площадь возгорания составила 60 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар за два часа. К тушению привлекли 41 человек и 15 единиц техники, уточнили в МЧС.
Пожар произошел 7 октября в 2:25 по московскому времени в населенном пункте Слизнево городского округа Арзамас. В результате пожара погибли пять человек, в том числе три ребенка.
Площадь возгорания составила 60 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар за два часа. К тушению привлекли 41 человек и 15 единиц техники, уточнили в МЧС.