В России
сегодня, 11:22
Семью с ребенком-инвалидом не пустили на самолет
В Тюмени семью с ребенком с инвалидностью не посадили на рейс авиакомпании «Победа». Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на отца ребенка.
Как рассказал мужчина, все произошло 6 октября. Он с супругой и четырехлетним сыном должен был сесть на утренний рейс до Москвы, чтобы попасть с ребенком к врачу, к которому записывались за месяц. Но, по словам мужчины, планы не удалось осуществить, так как им не удалось попасть на самолет.
«Приехали в аэропорт в 06:00, рейс — в 06:55. По регламенту регистрация заканчивается за 40 минут. Мы на стойку подошли в 06:13. Там женщины, которые тоже пришли на посадку, сообщили, что регистрация закончена 15 минут назад», — поделился мужчина.
Он отметил, что вместе с другими пассажирами его семья дождалась сотрудников аэропорта, которые согласились возобновить регистрацию. Но тут выяснилось, что на борту осталось только четыре свободных места, а пассажиров, которые хотели попасть в самолет, было пятеро: супруги с сыном и две женщины.
Мужчина попытался объяснить, что им необходимо попасть в столицу, чтобы показать медикам сына, который перенес две недели назад тяжелую операцию. Представителей авиакомпании семья в аэропорту на нашла. На рейс посадили двух других пассажирок, а семье пришлось вернуться домой.
«По приезде домой мы позвонили в «Победу». Нам сказали, что наши билеты в статусе, будто мы не пришли на рейс», — возмутился тюменец. Сейчас инцидент находится на контроле у Тюменской транспортной прокуратуры.
Как рассказал мужчина, все произошло 6 октября. Он с супругой и четырехлетним сыном должен был сесть на утренний рейс до Москвы, чтобы попасть с ребенком к врачу, к которому записывались за месяц. Но, по словам мужчины, планы не удалось осуществить, так как им не удалось попасть на самолет.
«Приехали в аэропорт в 06:00, рейс — в 06:55. По регламенту регистрация заканчивается за 40 минут. Мы на стойку подошли в 06:13. Там женщины, которые тоже пришли на посадку, сообщили, что регистрация закончена 15 минут назад», — поделился мужчина.
Он отметил, что вместе с другими пассажирами его семья дождалась сотрудников аэропорта, которые согласились возобновить регистрацию. Но тут выяснилось, что на борту осталось только четыре свободных места, а пассажиров, которые хотели попасть в самолет, было пятеро: супруги с сыном и две женщины.
Мужчина попытался объяснить, что им необходимо попасть в столицу, чтобы показать медикам сына, который перенес две недели назад тяжелую операцию. Представителей авиакомпании семья в аэропорту на нашла. На рейс посадили двух других пассажирок, а семье пришлось вернуться домой.
«По приезде домой мы позвонили в «Победу». Нам сказали, что наши билеты в статусе, будто мы не пришли на рейс», — возмутился тюменец. Сейчас инцидент находится на контроле у Тюменской транспортной прокуратуры.