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сегодня, 11:20

В Истре сбили летевший к Москве беспилотник

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Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Истринском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, БПЛА направлялся в сторону столицы. По предварительным данным, никто не пострадал, на месте падения обломков разрушений нет, передает Интерфакс.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия»,— написал Собянин в Telegram.

Минобороны позднее уточнило, что БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку по объектам на территории Москвы и Московской области примерно в 5:05.



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