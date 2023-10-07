Жительницу Подмосковья будут судить в Липецке за 12 фактов мошенничества

Дама гастролировала по разным областям и собирала деньги с доверчивых людей.

31-летняя жительница Московской области будет отвечать по закону за участие в составе организованной преступной группы мошенников.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в преступной схеме дама выполняла роль курьера: приезжала к жертвам преступления, в основном пенсионного возраста, и забирала у них деньги. Себе труженница теневого бизнеса оставляла 10 процентов от «выручки».

Пенсионеров предварительно обрабатывало по телефону профессиональные мошенники, старики отдавали последнее за то, что «их родственник устроил ДТП и нужно заплатить, чтобы его не привлекали к ответственности» и т.п.

В период с 1 по 10 сентября 2022 года от действий этой группы пострадали жители Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Тульской областей. В общей сложности у них выманили 1,7 миллиона рублей, в том числе у жителей Липецкой области – 600 тысяч.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении пособницы разводил уже расследовано и передано в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.