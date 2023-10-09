«Золотая осень-2023»: в МПК «Кузминки» считают медали взыскательного жюри

Цыплят по осени считают. А в мясоперерабатывающем комбинате «Кузминки» считают золотые и серебряные медали, полученные на юбилейной, 25-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023», приуроченной к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Самых высоких наград от взыскательного жюри в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» удостоились сосиски вареные С сыром, сардельки Телячьи вареные, сосиски Мясные вареные от бренда «Кузминки», а также представители нового бренда «Семейная Трапеза» сырокопченая колбаса салями Боярская и сервелат Элитный полукопченый.





В выставке «Золотая осень» сосиски и колбасы МПК «Кузминки» участвуют не первый раз. И не в первый раз попадают в призеры. Золотые и серебряные медали от главной российской сельхозярмарки для производственников — самая желанная награда от экспертов, тот самый знак качества, который заверяет потребителей в том, что они покупают лучшее.

Мясоперерабатывающему комбинату «Кузминки» — 10 лет. Предприятие поставляет колбасные изделия в более чем 30 регионов страны. Самые дальние места, куда попадает липецкая продукция — регионы Приволжского федерального округа.

«Кузминки» — один из лидеров мясопереработки в регионе. Осенью 2022 года предприятие успешно прошло межгосударственный аудит, получило сертификат, подтверждающий соответствие качества продукции требованиям последней версии международного стандарта FSSC 22000. В том же году жюри конкурса «Золотая осень 2022» отметило колбасы липецкого производителя тремя золотыми медалями и дипломом министра сельского хозяйства РФ.





В МПК «Кузминки» работают только с отечественным мясосырьем.

В ассортименте комбината — более 250 наименований продукции. В мясное сырье могут добавить молоко, сливки, разрешенные комплексные пищевые добавки, которыми тут не злоупотребляют. Для копчения продукции используется только натуральная буковая щепа.

Тут производят до 20 тонн продукции в сутки, в месяц — до 500 тонн сосисок, сарделек, сырокопченых и варено-копченых колбас, паштетов, заливных продуктов. На склад тут не работают. Из камер охлаждения, где температуру аппетитного товара понижают до 4 градусов тепла, его сразу отгружают в торговые сети. Так что покупатель покупает исключительно свежее.

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