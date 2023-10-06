Происшествия

16 минут назад

Липецкие водители снова жалуются на гуляющего по проезжей части пешехода

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#ПДД #нарушение
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Мужчина жестикулирует руками и пристаёт к движущимся в пробке водителям.

Липецкие водители снова жалуются на гуляющего по проезжей части пешехода. На этот раз рискующего жизнью мужчину заметили на улице Циолковского.

По словам очевидцев, пешеход ведёт себя не совсем адекватно и, предположительно, может находиться в состоянии какого-либо опьянения.

Напомним, 28 сентября в кромешной тьме другой пешеход-камикадзе гулял по Петровскому спуску. Перед машиной он практически «вырос из-под земли».

Добавим, что статья 12.29 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходом. Санкция статьи — предупреждение или штрафа в размере пятисот рублей.
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#ПДД #нарушение
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