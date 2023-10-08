Общество
сегодня, 10:35
Итоги недели: цены
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За неделю подешевели подсолнечное масло, сахар и бананы.
В конце недели мы как обычно сравнили цены в сетевых магазинах, дискаунтере и на рынке. Наш набор продуктов взят из потребительской корзины к ним прибавлены сезонные фрукты.
Наша корзина из дешевых продуктов за неделю подешевела на 25 рублей. В основном за счет подсолнечного масла.
Корзина из дорогих продуктов также снизилась в цене — на 163 рубля. Подешевели сахар, молоко и бананы.
На прошлой неделе мы отметили, что существенно подорожало подсолнечное масло. Правда, в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики скачка цен на этот продукт не зафиксировали. Предположив, что мы не заметили дешевое масло.
В эту пятницу мы отправились в магазины вместе с представителем управления потребрынка и обнаружили, что подсолнечное масло подешевело. А масло некоторых производителей даже продавалось со скидкой.
— Мы не всемогущи, чтобы за день снизить цены, — сказала представитель управления, добавив, что сети твердо держат 5% наценку на социально значимые товары, хотя не обязаны этого делать.
И тут мы выяснили один нюанс официальной статистики. Если на полке дешевого товара нет, но ценник есть, то его в статистику не вносят, а пользуются предыдущими данными — возможно, товар закончился или не подвезли. Мы же в таком случае в свою корзину вносим товар подороже. Логика тут проста, ведь покупатель, не увидев нужного дешевого товара, вынужден возьмет тот, что подороже. И пример не заставил себя ждать.
В одном из магазинов утром был весьма скромный выбор хлеба, социальный отсутствовал. Представитель управления выяснила у директора причину — задержалась машина, к тому же на хлебзаводе сломалась линия.
— Я иду с ночной смены. Мне нужен хлеб, и придется покупать тот, что дороже! — возмутилась при нас покупательница.
В другом магазине мы также не обнаружили социального хлеба. Нам рассказали, что его привозят очень мало. Но так как мы обходим несколько магазинов, этот товар мы все же нашли. Полезный совет для тех, кто экономит — надо пройти несколько торговых точек, чтобы купить то, что подешевле.
Очень дешевое сливочное масло, цены на которое мы уже обсуждали, тоже заинтересовало чиновницу. Она его сфотографировала со всех сторон, чтобы показать руководству.
— Берите молоко — утреннее! — Предлагала продавец на Центральном рынке.
На базаре из-за плохой погоды покупателей было немного, но и продавцов стало значительно меньше. Администрация рынка убрала часть прилавков, предназначенных для продажи излишков с огородов.
Так что часть овощей и некоторых фруктов нам из корзин пришлось убрать — сезон закончился.
А еще мы обратили внимание на то, что в магазинах стали встречаться покупатели в масках. Хотя никто не требует их носить в обязательном порядке.
Наша корзина из дешевых продуктов за неделю подешевела на 25 рублей. В основном за счет подсолнечного масла.
Корзина из дорогих продуктов также снизилась в цене — на 163 рубля. Подешевели сахар, молоко и бананы.
На прошлой неделе мы отметили, что существенно подорожало подсолнечное масло. Правда, в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики скачка цен на этот продукт не зафиксировали. Предположив, что мы не заметили дешевое масло.
В эту пятницу мы отправились в магазины вместе с представителем управления потребрынка и обнаружили, что подсолнечное масло подешевело. А масло некоторых производителей даже продавалось со скидкой.
— Мы не всемогущи, чтобы за день снизить цены, — сказала представитель управления, добавив, что сети твердо держат 5% наценку на социально значимые товары, хотя не обязаны этого делать.
И тут мы выяснили один нюанс официальной статистики. Если на полке дешевого товара нет, но ценник есть, то его в статистику не вносят, а пользуются предыдущими данными — возможно, товар закончился или не подвезли. Мы же в таком случае в свою корзину вносим товар подороже. Логика тут проста, ведь покупатель, не увидев нужного дешевого товара, вынужден возьмет тот, что подороже. И пример не заставил себя ждать.
В одном из магазинов утром был весьма скромный выбор хлеба, социальный отсутствовал. Представитель управления выяснила у директора причину — задержалась машина, к тому же на хлебзаводе сломалась линия.
— Я иду с ночной смены. Мне нужен хлеб, и придется покупать тот, что дороже! — возмутилась при нас покупательница.
В другом магазине мы также не обнаружили социального хлеба. Нам рассказали, что его привозят очень мало. Но так как мы обходим несколько магазинов, этот товар мы все же нашли. Полезный совет для тех, кто экономит — надо пройти несколько торговых точек, чтобы купить то, что подешевле.
Очень дешевое сливочное масло, цены на которое мы уже обсуждали, тоже заинтересовало чиновницу. Она его сфотографировала со всех сторон, чтобы показать руководству.
— Берите молоко — утреннее! — Предлагала продавец на Центральном рынке.
На базаре из-за плохой погоды покупателей было немного, но и продавцов стало значительно меньше. Администрация рынка убрала часть прилавков, предназначенных для продажи излишков с огородов.
Так что часть овощей и некоторых фруктов нам из корзин пришлось убрать — сезон закончился.
А еще мы обратили внимание на то, что в магазинах стали встречаться покупатели в масках. Хотя никто не требует их носить в обязательном порядке.
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