В РФ повысят визовый сбор для граждан ЕС

Предлагается синхронизировать режим взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Данией, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Норвегией, Швейцарией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.





Проект федерального закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с Российской Федерацией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, - говорится в пояснительной записке к документу.



"В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий". На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



Также введены ограничения на безвизовый въезд дипломатов и упразднены визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.



При этом с учетом одобренного президентом РФ подхода для поддержания контактов с гражданами стран Европы сохраняется возможность выдачи российских виз отдельным категориям европейцев — это предприниматели, лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, участники международных спортивных мероприятий и официальных программ обмена между породненными городами, школьники, студенты, аспиранты, направляющиеся на учебу и стажировку, близкие родственники граждан стран Европы, проживающие на территории РФ, водители-дальнобойщики. Получить российскую визу они смогут без оформления приглашений в территориальных органах МВД России.



Предполагается, что закон вступит в силу со дня опубликования, что "оправдано необходимостью оперативного введения нового порядка взимания повышенных визовых сборов", - говорится на



В Госдуму внесен законопроект о повышении визового сбора для граждан ЕС. Соответствующий документ был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности Проект федерального закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с Российской Федерацией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, - говорится в пояснительной записке к документу."В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий". На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Также введены ограничения на безвизовый въезд дипломатов и упразднены визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.При этом с учетом одобренного президентом РФ подхода для поддержания контактов с гражданами стран Европы сохраняется возможность выдачи российских виз отдельным категориям европейцев — это предприниматели, лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, участники международных спортивных мероприятий и официальных программ обмена между породненными городами, школьники, студенты, аспиранты, направляющиеся на учебу и стажировку, близкие родственники граждан стран Европы, проживающие на территории РФ, водители-дальнобойщики. Получить российскую визу они смогут без оформления приглашений в территориальных органах МВД России.Предполагается, что закон вступит в силу со дня опубликования, что "оправдано необходимостью оперативного введения нового порядка взимания повышенных визовых сборов", - говорится на сайте Госдумы