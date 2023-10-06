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В Госдуму внесли закон о запрете мигрантам работать в школах и больницах
В Государственную думу РФ внесли на рассмотрение проект закона о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси.
Депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который запрещает мигрантам работать в четырех сферах.
Речь идет о запрете работать иностранцам в образовании, медицине, фармацевтике и такси, - говорится в документе, опубликованного в думской электронной базе.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/453077-8#bh_note
Рост притока в РФ трудовых мигрантов из зарубежья продолжает расти, но оплата труда мигрантов, по информации авторов, не является более выгодным для экономки страны, чем у россиян, - отмечается в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что существующее в настоящее время правовое регулирование рынка труда иностранных работников нуждается в совершенствовании.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников пятью процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности", — пояснили авторы законопроекта.
Кроме того, документ предлагает установить полный запрет на привлечение мигрантов к работе в наиболее чувствительных социальных сферах, к которым авторы законопроекта отнесли образование, торговлю лекарствами, такси, а также оказание медицинских услуг. По их мнению, «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы".
Авторами инициативы выступили руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, его заместитель Олег Нилов, а также еще ряд членов партии, - передает Lenta.ru.
Речь идет о запрете работать иностранцам в образовании, медицине, фармацевтике и такси, - говорится в документе, опубликованного в думской электронной базе.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/453077-8#bh_note
Рост притока в РФ трудовых мигрантов из зарубежья продолжает расти, но оплата труда мигрантов, по информации авторов, не является более выгодным для экономки страны, чем у россиян, - отмечается в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что существующее в настоящее время правовое регулирование рынка труда иностранных работников нуждается в совершенствовании.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников пятью процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности", — пояснили авторы законопроекта.
Кроме того, документ предлагает установить полный запрет на привлечение мигрантов к работе в наиболее чувствительных социальных сферах, к которым авторы законопроекта отнесли образование, торговлю лекарствами, такси, а также оказание медицинских услуг. По их мнению, «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы".
Авторами инициативы выступили руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, его заместитель Олег Нилов, а также еще ряд членов партии, - передает Lenta.ru.