Управляющая компания неправильно увеличила размер платы за содержание и ремонт жилья

Директор управляющей компании оштрафован на 50 000 рублей.

Житель дома №20 по переулку Мельничный в Ельце пожаловался в Госжилинспекцию на управляющую компанию, которая в нарушение условий договора управления изменила стоимость работ и услуг за содержание и ремонт жилья.



«По договору размер платы ежегодно с 1 декабря подлежит индексации в соответствии со значением предельного индекса изменения размера платы граждан за жилое помещение, который устанавливается администрацией Липецкой области. Но ООО «ГУК» не выполнила условия договора управления, применив индекс потребительских цен, рассчитываемый органом Росстата, вместо применения предельного индекса изменения размера платы граждан за жилое помещение, который устанавливается администрацией Липецкой области», — отмечает ГЖИ.



В отношении директора управляющей компании был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Постановлением мирового судьи он оштрафован на 50 тысяч рублей.