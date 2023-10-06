Общество

сегодня, 15:37

Управляющая компания неправильно увеличила размер платы за содержание и ремонт жилья

4 1295
#ЖКХ
5
Управляющая компания неправильно увеличила размер платы за содержание и ремонт жилья

Директор управляющей компании оштрафован на 50 000 рублей.

Житель дома №20 по переулку Мельничный в Ельце пожаловался в Госжилинспекцию на управляющую компанию, которая в нарушение условий договора управления изменила стоимость работ и услуг за содержание и ремонт жилья.

«По договору размер платы ежегодно с 1 декабря подлежит индексации в соответствии со значением предельного индекса изменения размера платы граждан за жилое помещение, который устанавливается администрацией Липецкой области. Но ООО «ГУК» не выполнила условия договора управления, применив индекс потребительских цен, рассчитываемый органом Росстата, вместо применения предельного индекса изменения размера платы граждан за жилое помещение, который устанавливается администрацией Липецкой области», — отмечает ГЖИ.

В отношении директора управляющей компании был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Постановлением мирового судьи он оштрафован на 50 тысяч рублей.
4 1295
#ЖКХ
5

Комментарии (4)

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Цирк

56 минут назад
Не удивлена ни сколько, для всех УК это стало нормой поведения! Бардачина!
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Бывший сотрудник гжи

сегодня, 15:51
Лариса молодец
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Артик

сегодня, 15:50
Мне было бы удобно что бы квитанция за ЖКХ была единой.
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спасибо

сегодня, 15:42
ну и ...а жильцам переплату вернули, а тариф старый оставили? Или только штраф и все?
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