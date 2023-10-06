Происшествия

43 минуты назад

21-летнего липчанина обвиняют в вымогательстве под угрозой распространения «обнажёнки»

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#вымогательство
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21-летнего липчанина обвиняют в вымогательстве под угрозой распространения «обнажёнки»

Мужчина «взломал» страницу потерпевшей в «ВКонтакте».

Лебедянский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего липчанина, который обвиняется в вымогательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

«По версии следствия, 15 августа 2022 года молодой мужчина «взломал» страницу потерпевшей в «ВКонтакте» и копировал ее личные фотографии в обнаженном виде. А спустя две недели — 30 августа обвиняемый написал сообщение потерпевшей о распространении ее фотографий, если она не перечислит ему 5 тысяч рублей. 3 сентября подсудимый также пригрозил распространить фотографии девушки среди её знакомых, потребовав 5 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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#вымогательство
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