21-летнего липчанина обвиняют в вымогательстве под угрозой распространения «обнажёнки»

Мужчина «взломал» страницу потерпевшей в «ВКонтакте».

Лебедянский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего липчанина, который обвиняется в вымогательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.



«По версии следствия, 15 августа 2022 года молодой мужчина «взломал» страницу потерпевшей в «ВКонтакте» и копировал ее личные фотографии в обнаженном виде. А спустя две недели — 30 августа обвиняемый написал сообщение потерпевшей о распространении ее фотографий, если она не перечислит ему 5 тысяч рублей. 3 сентября подсудимый также пригрозил распространить фотографии девушки среди её знакомых, потребовав 5 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

