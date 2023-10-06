НЛМК Live

45 минут назад

Группа НЛМК запустила новый карьерный сайт

181
Группа НЛМК запустила новый карьерный сайт

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, запустила карьерный сайт для соискателей и новых сотрудников – https://career.nlmk.com/

На платформе собрана вся необходимая информация о карьерном развитии и возможностях, которые предлагает компания как работодатель. Сайт позволяет быстро и удобно искать вакансии и откликаться на интересные предложения.

Соискателям доступен личный кабинет: пользователи портала могут составить свое резюме, отслеживать статус отклика и получать обратную связь от рекрутера на каждом из этапов.

Для будущих сотрудников предусмотрен раздел о карьерных возможностях в компании. Он включает информацию о системе наставничества, образовательных программах Корпоративного и Технологического университетов Группы НЛМК, профессиональных конкурсах, программах повышения квалификации, стажировках и других программах развития, в том числе для начинающих специалистов и студентов.

Реклама. ПАО "НЛМК"


181
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
48
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Сразу пять работников НЛМК в числе лучших машиностроителей Липецкой области
#конкурс
Сразу пять работников НЛМК в числе лучших машиностроителей Липецкой области

20.09.2023 16:02

НЛМК Live
17 тысяч идей по улучшению производства подали сотрудники НЛМК с начала года
17 тысяч идей по улучшению производства подали сотрудники НЛМК с начала года

14.09.2023 10:48

НЛМК Live
На НЛМК выбрали лучшего электрогазосващика
#конкурс
На НЛМК выбрали лучшего электрогазосващика

11.09.2023 15:29

НЛМК Live
Экологи НЛМК провели совместные исследования со студентами-экоактивистами
#экология #образование
Экологи НЛМК провели совместные исследования со студентами-экоактивистами

07.09.2023 18:34

НЛМК Live
«Форум нужных дел» НЛМК подвел итоги двух десятилетий реализации социальных и благотворительных прое...
#НЛМК #форум #благотворительность
«Форум нужных дел» НЛМК подвел итоги двух десятилетий реализации социальных и благотворительных прое...

07.09.2023 12:20

НЛМК Live
НЛМК инвестирует в создание уникального медицинского центра четыре миллиарда рублей
#центр здоровья
НЛМК инвестирует в создание уникального медицинского центра четыре миллиарда рублей

05.09.2023 17:23

НЛМК Live