сегодня, 14:23
В РФ на фоне повышения ставки ЦБ рухнули выдачи кредитов наличными и поднялись ипотечные
В сентябре в России выдачи кредитов наличными сократились на 22%. За месяц банки выдали 579,2 млрд рублей кредитов наличными.
Отмечается, что снижение объема выдач отмечается во всех сегментах кредитования, кроме ипотечного. Ипотека в сентябре выросла на 12%, до 962,1 млрд рублей (+85% к сентябрю 2022 года), что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, - подчеркивают аналитики.
Средний размер ипотечного кредита четвертый месяц подряд продолжает расти (+2,1% к августу 2023 года) и составляет 4,12 млн рублей. В количественном выражении рост выдач в сентябре составил +9,7% и также показал абсолютный максимум в 233,7 тыс. штук. Суммарно за 9 месяцев 2023 года было выдано на 61,3% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года, - передает "Интерфакс".
Выдачи кредитов наличными снизились на 21,9% к августу, до 579,2 млрд рублей. В количественном выражении было выдано на 9,6% меньше кредитов, средний объем выданного кредита за месяц снизился на 13,6%, и составил 196,1 тыс. рублей. Помимо сезонного явления, после окончания повышения спроса для подготовки к новому учебному году в августе, сказалось опасение населения роста ставок. Дополнительным фактором стало повышение ЦБ РФ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, - заявили аналитики.
Рынок автокредитов второй месяц подряд показывает снижение, в сентябре — на 8,7% до 143,5 млрд рублей. В количественном выражении также отмечалось снижение (-7,2% к августу 2023 года).
Объем выдач в сегменте POS-кредитования за месяц составил 46,2 млрд руб. (-0,3%). По отношению к сентябрю 2022 года показатель выше на 60,9%.