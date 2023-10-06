Общество
сегодня, 14:10
Припаркованная на канализационном люке «Субару» мешает подать воду ряду домов в Липецке
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Энергетики ищут владельца машины.
Компания «РВК-Липецк» ищет владельца автомобиля «Субару», который заблокировал возможность бригаде энергетиков подать воду по ряду адресов после окончания ремонтно-восстановительных работ на кольце Трубного.
Припаркованный во дворе дома №82/2 по улице Космонавтов автомобиль стоит на люке «РВК-Липецк». Работники ресурсной организации по этой причине не могут открыть задвижку и возобновить подачу холодной воды жителям этого и других соседних домов.
Припаркованный во дворе дома №82/2 по улице Космонавтов автомобиль стоит на люке «РВК-Липецк». Работники ресурсной организации по этой причине не могут открыть задвижку и возобновить подачу холодной воды жителям этого и других соседних домов.
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Комментарии (13)
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Игорь Михайлович
5
Игорь Михайлович
Гость
Зато буханка там уже
Оштрафовать
Александр
Зоркий
Во как
Вася