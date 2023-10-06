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Припаркованная на канализационном люке «Субару» мешает подать воду ряду домов в Липецке

13 1327
#авария на сетях
3
Припаркованная на канализационном люке «Субару» мешает подать воду ряду домов в Липецке

Энергетики ищут владельца машины.

Компания «РВК-Липецк» ищет владельца автомобиля «Субару», который заблокировал возможность бригаде энергетиков подать воду по ряду адресов после окончания ремонтно-восстановительных работ на кольце Трубного.

Припаркованный во дворе дома №82/2 по улице Космонавтов автомобиль стоит на люке «РВК-Липецк». Работники ресурсной организации по этой причине не могут открыть задвижку и возобновить подачу холодной воды жителям этого и других соседних домов.
13 1327
#авария на сетях
3

Комментарии (13)

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Игорь Михайлович

23 минуты назад
Подгоните эвакуатор и все дела, если нет зацепите мягким тросом и оттащите, если сила есть спихните, если ничего нет,то не ищите причину там , где её нет.
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5

26 минут назад
В пробке на Фрунзе стоят)))
ответить

Игорь Михайлович

26 минут назад
Подгоните эвакуатор и все дела, если нет зацепите мягким тросом и оттащите, если сила есть спихните, если ничего нет,то не ищите причину там , где её нет.
ответить

Гость

28 минут назад
Бред полный
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Зато буханка там уже

30 минут назад
2-й год стоит , никому не мешает !
ответить

Оштрафовать

37 минут назад
этого господина по максимуму за простой рабочих !
ответить

Александр

40 минут назад
От Малибу пачками вывозят!) а тут ой, проблема
ответить

Зоркий

54 минуты назад
Ну вот теперь понятно, кто виноват в том, что который год из 365 дней как минимум 60 дней нет воды в трубах
ответить

Во как

57 минут назад
Мэр и губернатор уже выйхали посматреть?
ответить

Вася

57 минут назад
Вот и крайний найден)
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