Происшествия

36 минут назад

У липецкой мэрии парализовали движение два автобуса и автовышка

4 961
#ДТП
2

На пересечении улиц Советской и Фрунзе произошло ДТП.

Сегодня днём на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе, по предварительным данным, столкнулись два автобуса и автовышка.

По словам очевидцев, сначала столкнулись двигавшейся по Советской автобус и поворачивающая на Фрунзе автовышка. Уже это ДТП затруднило движение. И когда второй автобус стал объезжать столкнувшиеся первый автобус и автовышку, он тоже зацепил автовышку. 

Движение в районе Театральной площади было на некоторое время парализовано. 

Пока сообщения в полицию о происшествии не поступало. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

UPD 13:35: В настоящее время проезжую часть уже освободили.

7A9FE160-B9D6-43B1-B032-3584E9FF4CA2.jpeg+2023-10-06-13.34.31.jpg

75C5C29A-E6FD-452B-A075-70152864D275.jpeg+2023-10-06-13.34.31.jpg

BDBFDAC2-5889-4FA6-9BC7-95EEA72EAC66.jpeg+2023-10-06-13.34.31.jpg

Видео Тимофея Ёлкина
4 961
#ДТП
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Объясните

17 минут назад
Как они умудрились с 3х сторон одновременно...? ТЕЛЕФОН ЗЛО
ответить

Я

21 минуту назад
За, пересаживайтесь с машин на автобусы и освобождаейте парковочные места. Ха-ха-ха
ответить

Алькаш

22 минуты назад
Диверсия!
ответить

Семён

30 минут назад
Тише едешь-дальше будешь. Однако капитализм-прибыль выше всего????????????
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
48
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Дело лжеполицейских-вымогателей направлено в суд
#вымогательство
1
Дело лжеполицейских-вымогателей направлено в суд

сегодня, 12:45

Происшествия
Поездка на капоте «Форда» закончилась трагически
#ДТП
2
Поездка на капоте «Форда» закончилась трагически

сегодня, 12:23

Происшествия
Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании
#изнасилование #федеральный розыск
7
Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании

сегодня, 12:08

Происшествия
72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин
#разбой
16
72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин

сегодня, 11:19

Происшествия
«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство
#поножовщина #конфликт #ревность
6
«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство

сегодня, 11:08

Происшествия
Два человека погибли в пожаре
#МЧС #пожар
3
Два человека погибли в пожаре

сегодня, 10:17

Происшествия