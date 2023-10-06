Происшествия
36 минут назад
У липецкой мэрии парализовали движение два автобуса и автовышка
На пересечении улиц Советской и Фрунзе произошло ДТП.
Сегодня днём на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе, по предварительным данным, столкнулись два автобуса и автовышка.
По словам очевидцев, сначала столкнулись двигавшейся по Советской автобус и поворачивающая на Фрунзе автовышка. Уже это ДТП затруднило движение. И когда второй автобус стал объезжать столкнувшиеся первый автобус и автовышку, он тоже зацепил автовышку.
Движение в районе Театральной площади было на некоторое время парализовано.
Пока сообщения в полицию о происшествии не поступало. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
UPD 13:35: В настоящее время проезжую часть уже освободили.
Видео Тимофея Ёлкина
По словам очевидцев, сначала столкнулись двигавшейся по Советской автобус и поворачивающая на Фрунзе автовышка. Уже это ДТП затруднило движение. И когда второй автобус стал объезжать столкнувшиеся первый автобус и автовышку, он тоже зацепил автовышку.
Движение в районе Театральной площади было на некоторое время парализовано.
Пока сообщения в полицию о происшествии не поступало. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
UPD 13:35: В настоящее время проезжую часть уже освободили.
Видео Тимофея Ёлкина
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