Происшествия

сегодня, 12:45

Дело лжеполицейских-вымогателей направлено в суд

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#вымогательство
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Перед переселенцем на рыбалке разыграли спектакль с задержанием и выманили у него 300 тысяч рублей.

В Липецкой области трое мужчин предстанут перед судом за мошенничество, разбой и вымогательство. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, обвиняемых задержали в июле прошлого года за совершение мошенничества в отношении 34-летнего мужчины, который прибыл в регион по программе переселения соотечественников и при переезде продал своё имущество за рубежом.

По версии следствия, об имеющихся у потерпевшего деньгах стало известно, когда мужчина купил машину у одного 50-летнего члена преступной группы. Между продавцом и покупателем завязались дружеские отношения, и 50-летний продавец машины пригласил нового знакомого на рыбалку на пруд, где в засаде их уже ждали двое его сообщников 25-ти и 36 лет.

А потом начался спектакль. Как только автомобиль приехал в условленное место, сообщники выскочили из кустов и инсценировали задержание рыбаков под видом сотрудников правоохранительных органов. Мужчине угрожали травматическим пистолетом, связали руки и глаза, а потом сообщили, что в его кармане найдены наркотики.

После этого 50-летний «приятель» потерпевшего пошёл на переговоры, в ходе которых выяснил, что для «решения проблемы» необходимо передать 300 тысяч рублей с каждого. Мужчина согласился и в тот же день отдал злоумышленникам деньги.

Через некоторое время ему снова позвонил друг-рыбак, у которого он купил машину, и сообщил, что для полного урегулирования дела необходимо заплатить ещё 100 тысяч рублей. Потерпевший заподозрил неладное и сообщил об этом в полицию. Аферистов задержали при получении денег.

Действия злоумышленников квалифицированы по части 3 статьи 30 части 2 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество. Двум участникам группы также предъявлено обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ по факту совершения разбойного нападения.

«Также следствием установлено, что группа в полном составе совершила вымогательство в отношении 34-летнего жителя Тамбовской области. С него требовали передать 150 тысяч рублей за неразглашение информации, которая могла бы причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего. При этом к жертве применялись физического воздействие и угрозы. Чтобы выполнить условия вымогателей, тамбовчанину пришлось отдать не только свои сбережения, но и одолжить 125 тысяч рублей у своего знакомого. Таким образом, преступными действиями гражданину причинен физический вред, а также материальный ущерб, являющийся значительным ущербом для потерпевшего. По данному факту в отношении трех жителей Липецкой области возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ. Расследование преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору завершено. Материалы уголовных дел направлены в суд», — добавляют в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


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#вымогательство
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Комментарии (1)

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Мимо шол.

19 минут назад
Ну просто анекдот. Лучше дело не отрегулирлвать . Меньше заплатиш.
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