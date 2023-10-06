РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой 2500 рублей

При переводе пенсии в Россельхозбанк клиенты получат 2500 рублей. Средства будут перечислены единовременной выплатой на счет карты, открытой в рамках тарифного плана «Пенсионный».

Для получения выплаты на счет клиенту необходимо с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно оформить карту с тарифным планом «Пенсионный», в офисе банка заполнить заявление на перевод пенсии в РСХБ (банк самостоятельно отправит его в Пенсионный фонд) и до 29.02.2024 оплатить одну покупку этой картой. 2500 рублей будут начислены до 10 числа следующего месяца.

«Россельхозбанк уделяет особое внимание работе с людьми старшего возраста. Понимая насколько им сложно ориентироваться в стремительно развивающихся финансовых технологиях, мы стремимся предложить максимально простые и удобные инструменты по управлению средствами. Дополнительная выплата к пенсии станет хорошим подспорьем для пенсионеров, а кешбэк за покупки и процент на остаток на счете — ещё одним источником дохода», — отметила заместитель директора Липецкого филиала Россельхозбанка Ольга Комарова.

Участником акции может стать любое физическое лицо, являющееся пенсионером по старости, по инвалидности или по потере кормильца и не получающее пенсионные выплаты на счета, открытые в Россельхозбанке, по состоянию на 01 июля 2023 года.

Кроме того, Россельхозбанк рад предложить специальный продукт для граждан пенсионного возраста – кредит «Пенсионный» на любые цели. Сумма кредита зависит от дохода самого пенсионера. Оформление осуществляется только по паспорту и документу, подтверждающему пенсионный статус. Имеется возможность увеличения суммы кредита за счёт дохода созаемщика. По кредиту «Пенсионный» отсутствуют комиссии и заемщик может в любое время досрочно погасить свой кредит без дополнительных комиссий. Но самое главное – это льготная процентная ставка по данному кредиту.

Сотрудники Россельхозбанка всегда рады проконсультировать каждого клиента по банковским вопросам и продуктам. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить по телефонам 8 (4742) 30-75-75 доб.3372 или 8 800 100 0 100, а также на сайте банка www.rshb.ru .

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015г.