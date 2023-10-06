13 минут назад
В Госдуму внесли закон о запрете на приближение к человеку по решению суда
Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, предполагающий запрет приближения к человеку на определённое расстояние по решению суда.
Актуальность документа обусловлена "необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан", - говорится в пояснительной записке. Авторы подчеркивают, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует способ защиты гражданских прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к потерпевшему, поскольку положениями ст. 12 Гражданского кодекса такой запрет не предусмотрен, - передает РБК.
Депутаты предлагают добавить в ГК РФ новую статью 14.1 ("Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином"). Пока суд может запретить преследователю звонить, писать электронные или бумажные письма, но при этом ограничить приближаться или общаться вживую — невозможно. Депутаты фракции хотят исправить это, чтобы защитить граждан.
Кроме того, в настоящий момент нет уголовной ответственности за преследование кого-либо. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы предложенный закон приняли, - полагают авторы законопроекта.