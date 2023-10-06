В России

13 минут назад

В Госдуму внесли закон о запрете на приближение к человеку по решению суда

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#запрет на приближение к человеку #закон

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, предполагающий запрет приближения к человеку на определённое расстояние по решению суда.

Депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева предложили дополнить ст. 12 Гражданского кодекса (способы защиты гражданских прав) запретом приближаться и (или) запретом любых иных контактов нарушителя с гражданином. Соответствующий законопроект был внесен депутатами в Госдуму.

Актуальность документа обусловлена "необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан", - говорится в пояснительной записке. Авторы подчеркивают, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует способ защиты гражданских прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к потерпевшему, поскольку положениями ст. 12 Гражданского кодекса такой запрет не предусмотрен, - передает РБК.

Депутаты предлагают добавить в ГК РФ новую статью 14.1 ("Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином"). Пока суд может запретить преследователю звонить, писать электронные или бумажные письма, но при этом ограничить приближаться или общаться вживую — невозможно. Депутаты фракции хотят исправить это, чтобы защитить граждан.

Кроме того, в настоящий момент нет уголовной ответственности за преследование кого-либо. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы предложенный закон приняли, - полагают авторы законопроекта.

4
#запрет на приближение к человеку #закон

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