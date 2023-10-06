В России

57 минут назад

ФАС оштрафовала Почта банк за нарушение рекламного законодательства

20
#банк #закон о рекламе #реклама #штраф

ФАС оштрафовала АО "Почта банк" на 500 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства.

"Почта банк" оштрафован ФАС России за то, что нарушил требование закона о рекламе. В частности, условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту были указаны мелким шрифтом. Таким образом, потребители вводились в заблуждение, - сообщает пресс-служба ФАС.

Уточняется, что ранее в ФАС России обратился гражданин с жалобой на рекламу опции банка "Гарантированная ставка" при выдаче кредита, которая распространялась на роллерном дисплее в Москве.

В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка». Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита, - говорится в сообщении.

Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе.

В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения служба оштрафовала банк на 500 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ.
20
#банк #закон о рекламе #реклама #штраф

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
46
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

В Госдуму внесли закон о запрете на приближение к человеку по решению суда
#запрет на приближение к человеку #закон
В Госдуму внесли закон о запрете на приближение к человеку по решению суда

8 минут назад

В России
Медики рассказали о наступающих незадолго до мгновенной смерти симптомах
#здоровье #патология
Медики рассказали о наступающих незадолго до мгновенной смерти симптомах

сегодня, 10:44

В России
Правительство решило восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме
#топливо #бензин
Правительство решило восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме

сегодня, 09:56

В России
Роспотребнадзор попросил вернуть проверки бизнеса в случае жалоб

сегодня, 07:19

В России
Во Всемирном банке улучшили собственный прогноз по российской экономике на 2023 год
#экономика #прогноз
Во Всемирном банке улучшили собственный прогноз по российской экономике на 2023 год

вчера, 16:20

В России
ФАС направила письмо АЗС о необходимости снизить цену продажи топлива
#топливо #цены #экономика
ФАС направила письмо АЗС о необходимости снизить цену продажи топлива

вчера, 14:40

В России