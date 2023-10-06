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57 минут назад
ФАС оштрафовала Почта банк за нарушение рекламного законодательства
ФАС оштрафовала АО "Почта банк" на 500 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства.
"Почта банк" оштрафован ФАС России за то, что нарушил требование закона о рекламе. В частности, условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту были указаны мелким шрифтом. Таким образом, потребители вводились в заблуждение, - сообщает пресс-служба ФАС.
Уточняется, что ранее в ФАС России обратился гражданин с жалобой на рекламу опции банка "Гарантированная ставка" при выдаче кредита, которая распространялась на роллерном дисплее в Москве.
В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка». Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита, - говорится в сообщении.
Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе.
В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения служба оштрафовала банк на 500 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ.
Уточняется, что ранее в ФАС России обратился гражданин с жалобой на рекламу опции банка "Гарантированная ставка" при выдаче кредита, которая распространялась на роллерном дисплее в Москве.
В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка». Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита, - говорится в сообщении.
Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе.
В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения служба оштрафовала банк на 500 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ.