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12 минут назад

Медики рассказали о наступающих незадолго до мгновенной смерти симптомах

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#здоровье #патология

К примеру, существует признак, помогающий заподозрить развитие атеросклероза, который может вызывать инсульт, инфаркт и даже внезапную смерть.

Опытные медики считают, что первые признаки серьезной патологии у человека можно заметить уже на первом приеме - как только пациент переступает порог кабинета врача. Например, есть признак, по которому можно заподозрить развитие атеросклероза - недуг, если его вовремя не поймать, способен спровоцировать инфаркт, инсульт, внезапную смерть, - пишет "Российская газета".

Например, признаком раннего появления атеросклеротических бляшек может являться преждевременное поседение волос, - рассказал врач-кардиолог Константин Крулев, ссылаясь на результаты проведенного в Испании исследования с участием 545 мужчин в возрасте от 42 до 64 лет.

"Проявления атеросклероза были пропорциональны выраженности седины. Интересно, что для исследования не удалось найти достаточного количества женщин", - отметил кардиолог.

Дело в том, что преждевременное патологическое старение может сопровождаться не только появлением бляшек, но и нарушением пигментации волос.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала обратить внимание на скачки уровня холестерина в крови. По ее словам, это очень тревожный симптом.

"Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт", - отмечает врач, отмечая, что "для 99 процентов пациентов реанимации - инфаркт совершенно неожиданное событие", однако едва ли это становится сюрпризом для врачей.
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#здоровье #патология

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