12 минут назад
Медики рассказали о наступающих незадолго до мгновенной смерти симптомах
К примеру, существует признак, помогающий заподозрить развитие атеросклероза, который может вызывать инсульт, инфаркт и даже внезапную смерть.
Например, признаком раннего появления атеросклеротических бляшек может являться преждевременное поседение волос, - рассказал врач-кардиолог Константин Крулев, ссылаясь на результаты проведенного в Испании исследования с участием 545 мужчин в возрасте от 42 до 64 лет.
"Проявления атеросклероза были пропорциональны выраженности седины. Интересно, что для исследования не удалось найти достаточного количества женщин", - отметил кардиолог.
Дело в том, что преждевременное патологическое старение может сопровождаться не только появлением бляшек, но и нарушением пигментации волос.
Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала обратить внимание на скачки уровня холестерина в крови. По ее словам, это очень тревожный симптом.
"Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт", - отмечает врач, отмечая, что "для 99 процентов пациентов реанимации - инфаркт совершенно неожиданное событие", однако едва ли это становится сюрпризом для врачей.