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Правительство решило восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме
Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.
Уточняется, что было принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.
Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%.
Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, даёт независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок. Утверждённые изменения позволят повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях, - сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что для предотвращения возможного серого экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы страны введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи. Таким образом, Правительство пресекает попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Это также не даёт им вывозить классовое топливо под видом других продуктов.
Также правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива, - сообщает кабмин.