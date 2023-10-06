Липчан предупреждают о сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

По прогнозу Липецкого гидрометеоцентра, сегодня в течение дня в Липецке ожидается усиление западного ветра с порывами до 17 м/с.



«Горожан просят быть осторожными и не парковать машины под деревьями. В случае происшествий звонить по единому номеру службы спасения «112», — сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка.



