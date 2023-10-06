Погода в Липецке

54 минуты назад

Липчан предупреждают о сильном ветре

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#ветер
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Липчан предупреждают о сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

По прогнозу Липецкого гидрометеоцентра, сегодня в течение дня в Липецке ожидается усиление западного ветра с порывами до 17 м/с.

«Горожан просят быть осторожными и не парковать машины под деревьями. В случае происшествий звонить по единому номеру службы спасения «112», — сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка.

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Комментарии (3)

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КвадраБот Максим

31 минуту назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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Завтра до +7 днем

39 минут назад
А с сильным ветром будет ощущаться как всё 0
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Да уж очень жаль

40 минут назад
А я уж надеялся что такая сказочная погода как в конце сентября постоит ещё чуток.
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