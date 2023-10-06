На кольце Трубного уже монтируют «П»- образный фрагмент трубы для аварийного водопровода

В «РВК-Липецк» будут стараться завершить аварийно-восстановительные работы в течение дня.

Начатые вечера в ночь аварийно-восстановительные работы в районе кольца Трубного идут полным ходом. По сообщению пресс-службы компании «РВК-Липецк», уже изготовлен «П»-образный фрагмент водопровода, необходимый для обхода самотечного канализационного коллектора, который и проткнул магистральный трубопровод на прошлой неделе.



Сейчас аварийная бригада «РВК-Липецк»вваривает этот фрагмент в отключенный вчера вечером водопровод вместо прямого куска трубы, которым заменили пробитый буром сторонней организации участок сети. В «РВК-Липецк» будут стараться завершить аварийно-восстановительные работы в течение дня.



С 7 часов утра питьевую воду можно набрать из автоцистерн на улицах Московская, 9, Гагарина, 159, Космонавтов 20 и 110, Терешковой, 34/1, Гагарина, 109 и Титова, 15.

