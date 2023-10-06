Общество

36 минут назад

На кольце Трубного уже монтируют «П»- образный фрагмент трубы для аварийного водопровода

3 379
#авария на сетях
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На кольце Трубного уже монтируют «П»- образный фрагмент трубы для аварийного водопровода

В «РВК-Липецк» будут стараться завершить аварийно-восстановительные работы в течение дня.

Начатые вечера в ночь аварийно-восстановительные работы в районе кольца Трубного идут полным ходом. По сообщению пресс-службы компании «РВК-Липецк», уже изготовлен «П»-образный фрагмент водопровода, необходимый для обхода самотечного канализационного коллектора, который и проткнул магистральный трубопровод на прошлой неделе.

Сейчас аварийная бригада «РВК-Липецк»вваривает этот фрагмент в отключенный вчера вечером водопровод вместо прямого куска трубы, которым заменили пробитый буром сторонней организации участок сети. В «РВК-Липецк» будут стараться завершить аварийно-восстановительные работы в течение дня.

С 7 часов утра питьевую воду можно набрать из автоцистерн на улицах Московская, 9, Гагарина, 159, Космонавтов 20 и 110, Терешковой, 34/1, Гагарина, 109 и Титова, 15.
3 379
#авария на сетях
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Комментарии (3)

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ё

2 минуты назад
То есть водопровод будет пересекаться с канализационным коллектором. В случае аварийного прорыва одной из систем что с чем необходимо смещать или разбавить?
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Гость

9 минут назад
Поставьте прокладку над раскопкой, чтоб люди работали в условиях которые регламентированы по технологии безопасности. Да и будет работа идти побыстрее.
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Нина

30 минут назад
ага,в дождь именно монтировать. В течении недели не делали ничего, а перед выходными самое то что надо. "СПАСИБО" ЗА ЗАБОТУ.......
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