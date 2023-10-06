Липчанин присвоил чужой кошелек с крупной суммой денег

При посадке в машину водитель обронил кошелек, который подобрал прохожий

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В полицию обратился 32-летний житель Липецка с заявлением о краже денег. Он рассказал, что, выйдя из магазина на улице Балмочных, обронил кошелек, в котором было 47 тысяч рублей, при посадке машину.



Кошелек подобрал прохожий. Деньги он забрал себе, а кошелек выбросил.



Полицейские нашли прохожего, им оказался 38-летний житель Липецка. Деньги он уже успел потратить.



- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.



