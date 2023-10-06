Происшествия

сегодня, 08:16

Липчанин присвоил чужой кошелек с крупной суммой денег

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#кража

При посадке в машину водитель обронил кошелек, который подобрал прохожий

В полицию обратился 32-летний житель Липецка с заявлением о краже денег. Он рассказал, что, выйдя из магазина на улице Балмочных, обронил кошелек, в котором было 47 тысяч рублей, при посадке машину.

Кошелек подобрал прохожий. Деньги он забрал себе, а кошелек выбросил.

Полицейские нашли прохожего, им оказался 38-летний житель Липецка. Деньги он уже успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

13 1211
#кража

Комментарии (13)

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Вася

4 минуты назад
А за угон авто меньше дают) типо не украл а взял покататся
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Зина

6 минут назад
На вокзале забыла сумку и один умник ее " нашел" и потом не мог понять в чем он виноват, он же её не украл
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ВЕРБЛЮДОЛАМА

7 минут назад
Гость, 12.01.2023 КС РФ дал четкое определение о находке - краже. Там много забавного. Например, если Вы нашли скоропортящуюся вещь( продукты, как правило) и не предприняли действий по спасению и реализации, то Вам предстоит путь от возмещения до нескольких статей УК. Совет, даже не смотрите в сторону, якобы, ничьих вещей.
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123

8 минут назад
Это ротозей сам обратился в полицию с заявлением о краже! Хотя он сам его потерял, а теперь человека могут посадить! И не стыдно ведь! Как хочется 47 тыс. вернуть, что чужую жизнь сломать не жалко! Как таких .... земля носит!
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Гость

12 минут назад
У меня сосед тоже нашел мой велосипед на улице возле дома...
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Денис

20 минут назад
Прометей, он его не потерял, а положил на землю. Когда вернулся кошелёк украли.
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Я

22 минуты назад
КотЭ, Потому что не твое, нефиг брать
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Игорь

23 минуты назад
Ну это точно не кража!
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Прометей

25 минут назад
Тепичный пример когда закон порождает беззаконие. Пришел в полицию с заявлением о пропаже кошелька, а ему сказали писать о краже. Но он же сам его потерял. Или он сам заявил о краже? Тогда это заведомо ложные. Или это так работает: потерял вернулся, а его нет там где потерял, значит украли.
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65+

26 минут назад
Кражей здесь и не пахнет ! Ротозей потерял кошелёк а деньги не пахнут как он докажет что это были его !
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