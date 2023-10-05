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Дочь и мать погибшего сотрудника медико-производственной компании «Елец» получат в общей сложности 600 000 рублей
Мужчина погиб в результате несчастного случая на производстве, который произошел из-за неудовлетворительной организации работ.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, сотрудник медико-производственной компании «Елец» погиб в результате несчастного случая на производстве, который произошел из-за неудовлетворительной организации работ.
В результате решением суда с ООО «Медико-производственная компания «Елец» в пользу в пользу дочери погибшего взыскали компенсацию морального вреда в 200 000 рублей, в пользу его матери — 400 000 рублей.
Решение суда ещё не вступило в силу.
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