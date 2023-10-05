Общество

сегодня, 18:13

Дочь и мать погибшего сотрудника медико-производственной компании «Елец» получат в общей сложности 600 000 рублей

1 1001
#несчастный случай #техника безопасности
2
Дочь и мать погибшего сотрудника медико-производственной компании «Елец» получат в общей сложности 600 000 рублей

Мужчина погиб в результате несчастного случая на производстве, который произошел из-за неудовлетворительной организации работ.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда по иску прокурора Ельца к ООО «Медико-производственная компания «Елец». Прокурор обратится в суд в интересах дочери и матери погибшего на производстве сотрудника.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, сотрудник медико-производственной компании «Елец» погиб в результате несчастного случая на производстве, который произошел из-за неудовлетворительной организации работ.

В результате решением суда с ООО «Медико-производственная компания «Елец» в пользу в пользу дочери погибшего взыскали компенсацию морального вреда в 200 000 рублей, в пользу его матери — 400 000 рублей.

Решение суда ещё не вступило в силу.
1 1001
#несчастный случай #техника безопасности
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Яма и дороги

сегодня, 18:29
Как мало стоит наша жизнь
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
45
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Треть трат на платные услуги в Липецкой области приходится на ЖКХ
#статистика
2
Треть трат на платные услуги в Липецкой области приходится на ЖКХ

сегодня, 17:29

Общество
В районе Коровино отключат холодную воду
#отключение воды
1
В районе Коровино отключат холодную воду

сегодня, 17:22

Общество
Трасса «Орёл – Тамбов» в районе развязки Ссёлки-дамба-Липецк снова стоит в пробке
#пробка
4
Трасса «Орёл – Тамбов» в районе развязки Ссёлки-дамба-Липецк снова стоит в пробке

сегодня, 17:00

Общество
Помидоры за неделю подорожали почти на 13%
#статистика #цены
7
Помидоры за неделю подорожали почти на 13%

сегодня, 16:37

Общество
У Октябрьского моста в Липецке может появиться еще один — для движения трамваев
#Октябрьский мост #концессия
22
У Октябрьского моста в Липецке может появиться еще один — для движения трамваев

сегодня, 15:37

Общество
Подземный переход у бывшего заводоуправления ЛТЗ демонтируют
#подземный переход
21
Подземный переход у бывшего заводоуправления ЛТЗ демонтируют

сегодня, 14:09

Общество