Дочь и мать погибшего сотрудника медико-производственной компании «Елец» получат в общей сложности 600 000 рублей

Мужчина погиб в результате несчастного случая на производстве, который произошел из-за неудовлетворительной организации работ.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда по иску прокурора Ельца к ООО «Медико-производственная компания «Елец». Прокурор обратится в суд в интересах дочери и матери погибшего на производстве сотрудника.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, сотрудник медико-производственной компании «Елец» погиб в результате несчастного случая на производстве, который произошел из-за неудовлетворительной организации работ.



В результате решением суда с ООО «Медико-производственная компания «Елец» в пользу в пользу дочери погибшего взыскали компенсацию морального вреда в 200 000 рублей, в пользу его матери — 400 000 рублей.



Решение суда ещё не вступило в силу.