В Липецке на стройплощадке обнаружили 20 нелегалов из Узбекистана

Устанавливают тех, кто незаконно привлек к работе на строительном объекте иностранцев.

В рамках профилактической операции «Нелегал-2023» в Правобережном районе Липецка полицейские обнаружили на строительной площадке 20 граждан Узбекистана, работавших без оформления соответствующих документов.



Все иностранцы привлечены к административной ответственности.



«Сейчас устанавливаются лица, которые незаконно привлекли к трудовой деятельности иностранцев на строительном объекте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.