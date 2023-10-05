Происшествия

сегодня, 17:56

В Липецке на стройплощадке обнаружили 20 нелегалов из Узбекистана

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#миграция #иностранцы
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Устанавливают тех, кто незаконно привлек к работе на строительном объекте иностранцев.

В рамках профилактической операции «Нелегал-2023» в Правобережном районе Липецка полицейские обнаружили на строительной площадке 20 граждан Узбекистана, работавших без оформления соответствующих документов.

Все иностранцы привлечены к административной ответственности.

«Сейчас устанавливаются лица, которые незаконно привлекли к трудовой деятельности иностранцев на строительном объекте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
4 1016
#миграция #иностранцы
3

Комментарии (4)

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Гость.

3 минуты назад
Они сами пришли работать волонтёрами на стройку.
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Харитоша

35 минут назад
Штраф и всё? А где же депортация без права въезда на 5лет?
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Васёк

сегодня, 18:20
Ещё бы проверили стройплощадку где коровник строят на 4000 голов. Там их ещё больше.
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Серега

сегодня, 18:02
У нас работодатель как раз 20-ти таджикам сделал гражданство а они его кинули и на работу не вышли не они-ли ?
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