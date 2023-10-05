Происшествия
сегодня, 17:56
В Липецке на стройплощадке обнаружили 20 нелегалов из Узбекистана
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Устанавливают тех, кто незаконно привлек к работе на строительном объекте иностранцев.
В рамках профилактической операции «Нелегал-2023» в Правобережном районе Липецка полицейские обнаружили на строительной площадке 20 граждан Узбекистана, работавших без оформления соответствующих документов.
Все иностранцы привлечены к административной ответственности.
«Сейчас устанавливаются лица, которые незаконно привлекли к трудовой деятельности иностранцев на строительном объекте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Все иностранцы привлечены к административной ответственности.
«Сейчас устанавливаются лица, которые незаконно привлекли к трудовой деятельности иностранцев на строительном объекте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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Гость.
Харитоша
Васёк
Серега