Происшествия

16 минут назад

На улице Ленина под колеса автомобиля «Ниссан» попал 23-летний липчанин

3 159
#ДТП #пешеход
1
На улице Ленина под колеса автомобиля «Ниссан» попал 23-летний липчанин

Пострадавший госпитализирован

Сегодня на проезжей части улицы Ленина, в районе дома №31а, автомобиль «Ниссан» под управлением 46-летнего водителя сбил 23-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

- Пострадавший госпитализирован, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#ДТП #пешеход
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Комментарии (3)

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Гость

1 минуту назад
На пешеходном переходе там все было
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Не удивлюсь

2 минуты назад
Если водителя авто признают ещё и виноватым.
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артем

9 минут назад
где художественная школа трамвай "№2 врезался в автомобиль
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