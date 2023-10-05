Происшествия
16 минут назад
На улице Ленина под колеса автомобиля «Ниссан» попал 23-летний липчанин
Пострадавший госпитализирован
Сегодня на проезжей части улицы Ленина, в районе дома №31а, автомобиль «Ниссан» под управлением 46-летнего водителя сбил 23-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
- Пострадавший госпитализирован, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Пострадавший госпитализирован, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Гость
Не удивлюсь
артем