43 минуты назад
Липецкая вечЁрка: «маньяк в балаклаве», ликвидация подземного перехода и 600 миллионов на Октябрьский мост
Сегодня, 5 октября, полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в нападении двух девушек, в мэрии заявили, что подземный переход в Тракторном районе ликвидируют, и на ремонт Октябрьского моста зарезервировано 600 миллионов рублей.
Девочку на улице Хорошавина он несколько раз ударил по голове, а девушку настиг в лифте. Однако ей удалось вырваться и вызвать полицию. С многочисленными травмами лица она госпитализирована. И вот единственное совпадение из слухов — во время нападений подозреваемый прятал лицо под балаклавой.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Эта новость оказалась сегодня самой популярной.
— Девчонок победил герой, чет на ребят не нападал, наверное боялся ушибов мягких тканей головы, — написал ха.
В Липецке станет на один подземный переход меньше. Решено засыпать тот, что соединяет улицу Краснозаводскую с площадью Загорского, это в районе Тракторного. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии посчитали, что отремонтировать его невозможно. Пешеходы не пострадают. Они смогут пользоваться наземными переходами.
Еще в одном тракторозаводском переходе, который находится на пересечении улиц Краснозаводской и 3-го сентября закроют один из трех входов/выходов.
— О будущем никто не думает. ЛТЗ заработает на полную катушку. Работники будут переходить через дорогу при плотном движении транспорта, поставят светофор будет собираться пробка, — уверен нквд.
— Читаем между строк: «значит разрекламированного возрождения ЛТЗ белоруссами не будет. Толпы народа на проходную не пойдут», сделал вывод Читатель.
— Считаю, что нужно избавиться от всех подземных пешеходных переходов в городе, включая пешеходный переход на улице Плеханова. Оставить только на Центральном Рынке. Ничего не нужно реанимировать, лучше ликвидировать и закрыть, не тратить на эту фигню деньги, — считает Водолей.
На ремонт Октябрьского моста зарезервировали 600 миллионов рублей. Деньги изыскали за счет ранее выделенного миллиарда рублей на реконструкцию улицы Папина. Там она может начаться не раньше 2025 года.
Снова обсуждать будущее проблемного моста пришлось из-за трамвайной концессии. Новые трамваи по старым рельсам пускать бессмысленно, а заменить рельсы на древней переправе оказывается невозможно. Поэтому надо с этим что-то делать.
Что будут делать с Октябрьским мостом пока неясно. Есть три варианта: надстроить на 13 опорах моста новые несущие конструкции, установить новые опоры или возвести рядом с Октябрьским мостом новый для трамваев. Сразу скажем, что последний вариант маловероятен, так как очень дорогой в исполнении.
— Когда уже метро появится? — неожиданно вспомнил Алес.
— Алес, боюсь, не то что метро, а и новые трамваи пока под большим вопросом, — ответила ему Гала. Это не совсем так — новые вагоны еще с лета начали привозить в Липецк.
— Сделайте второй ярус как в Воронеже на Северном мосту, что бы трамваи ездили по верхнему ярусу, — предложил Андрей.
— Паром нужен и ледокол в зимнее время, — считает ЮВП.
Завтра днем в Липецке синоптики прогнозируют всего лишь до +13, причем в дождями. Кстати, ельчанам завтра в домах мэр пообещал начать включать отопление. Липецкий мэр до сих пор раздумывает над датой начала отопительного сезона.
И обратите внимание, в пятницу в школах №№ 16, 40, 43, 46, 47, 48, 50, 52 будет только три первых урока. Так подфартило ученикам из-за отключения воды — на кольце Трубного завода продолжатся ремонтно-восстановительные работы. 11 детских садов будут работать в обычном режиме. Также вода будет отключена в 11 медицинских учреждениях.
Электорат