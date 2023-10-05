Липецкая вечЁрка: «маньяк в балаклаве», ликвидация подземного перехода и 600 миллионов на Октябрьский мост

Сегодня, 5 октября, полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в нападении двух девушек, в мэрии заявили, что подземный переход в Тракторном районе ликвидируют, и на ремонт Октябрьского моста зарезервировано 600 миллионов рублей.