В районе Коровино отключат холодную воду

Подачу холодной воды 6 октября ограничат для продолжения ремонтных работ по замене участка трубопровода по адресу: улица Смоленская, 23, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в Коровино – с неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной, переулка Рядового. Цистерна с водой для питья подъедет по адресу: улица Смоленская, 23.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



6 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Пожарского, Минина, Брусничной, Карбышева, Шоссейной, Лавочкина, проезду Ильича. Также обесточат садоводчество «Ударник».