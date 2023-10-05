Общество

39 минут назад

В районе Коровино отключат холодную воду

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#отключение воды
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В районе Коровино отключат холодную воду

Подачу холодной воды 6 октября ограничат для продолжения ремонтных работ по замене участка трубопровода по адресу: улица Смоленская, 23, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в Коровино – с неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной, переулка Рядового. Цистерна с водой для питья подъедет по адресу: улица Смоленская, 23.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

6 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Пожарского, Минина, Брусничной, Карбышева, Шоссейной, Лавочкина, проезду Ильича. Также обесточат садоводчество «Ударник».
81
#отключение воды
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