39 минут назад
В районе Коровино отключат холодную воду
Подачу холодной воды 6 октября ограничат для продолжения ремонтных работ по замене участка трубопровода по адресу: улица Смоленская, 23, сообщили в «РВК-Липецк».
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Пожарского, Минина, Брусничной, Карбышева, Шоссейной, Лавочкина, проезду Ильича. Также обесточат садоводчество «Ударник».