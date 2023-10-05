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сегодня, 17:00

Трасса «Орёл – Тамбов» в районе развязки Ссёлки-дамба-Липецк снова стоит в пробке

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#пробка
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Трасса «Орёл – Тамбов» в районе развязки Ссёлки-дамба-Липецк снова стоит в пробке

Рабочие возобновили ремонтные работы на путепроводе, которые продолжатся до утра 6 октября

Читатели GOROD48 сообщают о большой пробке - от Ссёлок до путепровода у так называемых «Пионерлагерей» с одной стороны и со стороны дамбы – с другой, или 306-й километр трассы Р-119.

Ранее управление дорог и транспорта предупреждало, что на путепроводе продолжатся работы по содержанию этого объекта.

Пропуск транспорта планируется осуществлять в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Утром, 6 октября движение по путпроводу будет восстановлено в обоих направлениях.

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1 668
#пробка
3

Комментарии (1)

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Липчанка

21 минуту назад
Попали сегодня Стояли начиная с выезда из ССЕЛОК 45 минут...
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