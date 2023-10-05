Трасса «Орёл – Тамбов» в районе развязки Ссёлки-дамба-Липецк снова стоит в пробке

Рабочие возобновили ремонтные работы на путепроводе, которые продолжатся до утра 6 октября

Читатели GOROD48 сообщают о большой пробке - от Ссёлок до путепровода у так называемых «Пионерлагерей» с одной стороны и со стороны дамбы – с другой, или 306-й километр трассы Р-119.Ранее управление дорог и транспорта предупреждало, что на путепроводе продолжатся работы по содержанию этого объекта.Пропуск транспорта планируется осуществлять в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Утром, 6 октября движение по путпроводу будет восстановлено в обоих направлениях.