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В реке Воронеж обнаружен труп

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#труп #река Воронеж
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В реке Воронеж обнаружен труп

Личность мужчины устанавливается.

Утром 5 октября в реке Воронеж неподалеку от регионального УГИБДД обнаружен труп мужчины средних лет.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины пока не установлена.

- Обстоятельства смерти мужчины выясняет отдел полиции № 3 УМВД по Липецку, - рассказали в пресс-службе.
3 1232
#труп #река Воронеж
2

Комментарии (3)

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21 минуту назад
надо ДНК взять и установить его личность и спросить у умных камер, они все знают
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Иван да Марья

50 минут назад
Интересно как он туда попал!?
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Как 2х2

52 минуты назад
Скорей всего кто-то "нечаянно помог утонуть".
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