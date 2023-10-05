В реке Воронеж обнаружен труп

Личность мужчины устанавливается.

Утром 5 октября в реке Воронеж неподалеку от регионального УГИБДД обнаружен труп мужчины средних лет.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины пока не установлена.



- Обстоятельства смерти мужчины выясняет отдел полиции № 3 УМВД по Липецку, - рассказали в пресс-службе.

