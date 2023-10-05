Происшествия
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В реке Воронеж обнаружен труп
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Личность мужчины устанавливается.
Утром 5 октября в реке Воронеж неподалеку от регионального УГИБДД обнаружен труп мужчины средних лет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины пока не установлена.
- Обстоятельства смерти мужчины выясняет отдел полиции № 3 УМВД по Липецку, - рассказали в пресс-службе.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины пока не установлена.
- Обстоятельства смерти мужчины выясняет отдел полиции № 3 УМВД по Липецку, - рассказали в пресс-службе.
3 1232
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