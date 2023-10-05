Происшествия

сегодня, 15:11

Хотел заработать 350 рублей за закладку — получил 5 лет воспитательной колонии

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#наркотики #дети
Хотел заработать 350 рублей за закладку — получил 5 лет воспитательной колонии

Подросток собирался сбывать смесь с производным N-метилэфедрона в составе.

Усманский районный суд вынес приговор несовершеннолетнему за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подросток откликнулся на предложение в «Телеграмм»: за одну закладку обещали вознаграждение в 350 рублей. Он получил координаты места получения смеси с производным N-метилэфедрона в составе и адреса для последующих закладок. Но довести задуманное до конца подсудимый не смог, поскольку был задержан полицейскими, а наркотики были изъяты.

Суд признал несовершеннолетнего виновным и назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
3 456
#наркотики #дети

Комментарии (3)

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гостья

51 минуту назад
*_ ему не за 350 рублей , а за распространение наркотиков...
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Патриот

52 минуты назад
*, нормально.
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*

57 минут назад
За 350 руб. НЕ МНОГО 5 ЛЕТ.
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