Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по накопительному счету до 12,5% годовых

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительным счетам «Новый горизонт» и «Накопительный онлайн». Максимальная доходность составляет 12,5% годовых. Выплата процентов происходит в последний день месяца. Открыть счета можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке.

По счету «Новый горизонт» максимальная ставка составит 12,5% годовых. Она доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. Ставка действует с первого по третий отчетный период включительно. При этом минимальный остаток средств на счете в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей включительно. Проценты начисляются, исходя из суммы минимального остатка средств на счете.

Максимальная ставка по счету «Накопительный Онлайн» в размере 12% годовых действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Проценты начисляются на ежедневный дифференцированный остаток в текущем месяце.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка .

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