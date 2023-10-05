В России

14 минут назад

ФАС направила письмо АЗС о необходимости снизить цену продажи топлива

8
#топливо #цены #экономика #АЗС #ФАС

В ФАС отметили, что проверка экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз продолжается.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо вертикально интегрированным и независимым автозаправочным станциям о необходимости снизить стоимость реализации нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе ФАС.

Подчеркивается, что проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев, - говорится в сообщении.

Кроме того, анализируется цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

По итогам первичного анализа были возбуждены 6 дел в 5 регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Также ФАС России направила письмо всем 32-м вертикально-интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу.

В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.
8
#топливо #цены #экономика #АЗС #ФАС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
45
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали
#Севсиб #строительство магистрали
Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали

сегодня, 13:28

В России
Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков ВС РФ
#армия #резерв #контрактники
Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков ВС РФ

сегодня, 12:07

В России
Пользователи устройств Xiaomi в РФ жалуются на сбои в работе техники
#Xiaomi #сбой #техника
Пользователи устройств Xiaomi в РФ жалуются на сбои в работе техники

сегодня, 11:23

В России
С начала года в РФ появилось рекордное число иностранных брендов
#экономика #иностранные бренды
С начала года в РФ появилось рекордное число иностранных брендов

сегодня, 10:45

В России
Итальянская Campari хочет запретить параллельный импорт аперитивов Aperol в РФ
#Aperol #параллельный импорт #экономика
1
Итальянская Campari хочет запретить параллельный импорт аперитивов Aperol в РФ

сегодня, 09:56

В России
В России врачам разрешат прописывать пациентам БАДы
#БАДы #здоровье
1
В России врачам разрешат прописывать пациентам БАДы

вчера, 16:20

В России