14 минут назад
ФАС направила письмо АЗС о необходимости снизить цену продажи топлива
В ФАС отметили, что проверка экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз продолжается.
Подчеркивается, что проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев, - говорится в сообщении.
Кроме того, анализируется цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.
По итогам первичного анализа были возбуждены 6 дел в 5 регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Также ФАС России направила письмо всем 32-м вертикально-интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу.
В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.