Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области днем дождливо, ветрено и до +15

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#погода
В Липецкой области днем дождливо, ветрено и до +15

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с Атлантики – погода ожидается неустойчивой, с дождями и порывистым ветром до 15-20 м/сек. Температура воздуха будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +3 до +8 градусов, днем температура составит от +10 до +15 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.

День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.
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#погода

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56 минут назад
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