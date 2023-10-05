В Липецкой области днем дождливо, ветрено и до +15

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с Атлантики – погода ожидается неустойчивой, с дождями и порывистым ветром до 15-20 м/сек. Температура воздуха будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +3 до +8 градусов, днем температура составит от +10 до +15 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.



День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.