Общество

сегодня, 12:24

Владимир Сериков: «Год назад я не предполагал, что стану председателем Липецкого областного Совета депутатов»

8 629
#Владимир Сериков
3
Спикер областного Совета рассказал GOROD48, почему не побоялся стать генеральным директором, хотя в случае провала мог получить 10-летний срок, что намерен сделать для того, чтобы липчане оставались в регионе, как будет вовлекать депутатов в медийную активность, и где себя видит через 10 лет.
8 629
#Владимир Сериков
3

Комментарии (8)

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Елена

5 минут назад
Да ладно. А, кто предполагал?
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68+

6 минут назад
Владимир Сериков, а мы еще месяц назад не предполагали, что вы станете председателем Липецкого областного Совета депутатов. Мы думали, что с нас хватит.
ответить

Дед

19 минут назад
Не знал не знаю и знать не хочу и слышать тоже
ответить

Ну стал

21 минуту назад
И чё?
ответить

Вообще то

21 минуту назад
… можно предположить что при удачной работе на нынешней должности возможно это будущий губернатор…
ответить

Сейчас у нас медийные

28 минут назад
только коммунисты. Запись видеороликов, коммунячьи тусовки, пикеты - вот и вся работа для электората
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Васёк

28 минут назад
Конечно не предполагал, у дедушки такая мысль внезапно возникла.
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ворчиха

37 минут назад
мы как бы тоже
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