Владимир Сериков: «Год назад я не предполагал, что стану председателем Липецкого областного Совета депутатов»

Спикер областного Совета рассказал GOROD48, почему не побоялся стать генеральным директором, хотя в случае провала мог получить 10-летний срок, что намерен сделать для того, чтобы липчане оставались в регионе, как будет вовлекать депутатов в медийную активность, и где себя видит через 10 лет.