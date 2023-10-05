Общество
сегодня, 12:24
Владимир Сериков: «Год назад я не предполагал, что стану председателем Липецкого областного Совета депутатов»
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Спикер областного Совета рассказал GOROD48, почему не побоялся стать генеральным директором, хотя в случае провала мог получить 10-летний срок, что намерен сделать для того, чтобы липчане оставались в регионе, как будет вовлекать депутатов в медийную активность, и где себя видит через 10 лет.
8 629
Елена
68+
Дед
Ну стал
Вообще то
Сейчас у нас медийные
Васёк
ворчиха