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Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали

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#Севсиб #строительство магистрали

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и "Российскими железными дорогами" рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, - отмечается в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали", - говорится в сообщении.

Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

Помимо этого глава государства поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года, а также рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона железных дорог. Срок исполнения поручения - до конца 2023 года, - передает ТАСС.
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#Севсиб #строительство магистрали

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