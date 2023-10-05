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Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали", - говорится в сообщении.
Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.
Помимо этого глава государства поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года, а также рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона железных дорог. Срок исполнения поручения - до конца 2023 года, - передает ТАСС.