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Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков ВС РФ

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#армия #резерв #контрактники #СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для специальной военной операции (СВО).

Девять резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы, сформированы в составе Вооруженных сил (ВС) РФ для группировок российских войск в зоне спецоперации, - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", - привели его слова в Минобороны РФ.

По его словам, продолжается активная работа по всем направлениям, - пишут "Известия".

"Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев", — подчеркнул министр.

Он обратил внимание на то, что инструкторы-офицеры, которые ведут доподготовку бойцов, имеют боевой опыт.

"Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт. Есть в том числе и те, кто в результате боевых действий получил ранения, но тем не менее вернулся на боевую службу. И это максимально эффективное применение тех, кто действительно имеет богатый боевой опыт", — отметил Шойгу.

О формировании резервов ВС РФ в составе отдельной армии Шойгу сообщал в июне. К тому моменту, по его словам, для их формирования уже было поставлено 3 786 единиц техники, - передает ТАСС.
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#армия #резерв #контрактники #СВО

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