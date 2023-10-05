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Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков ВС РФ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для специальной военной операции (СВО).
"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", - привели его слова в Минобороны РФ.
По его словам, продолжается активная работа по всем направлениям, - пишут "Известия".
"Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев", — подчеркнул министр.
Он обратил внимание на то, что инструкторы-офицеры, которые ведут доподготовку бойцов, имеют боевой опыт.
"Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт. Есть в том числе и те, кто в результате боевых действий получил ранения, но тем не менее вернулся на боевую службу. И это максимально эффективное применение тех, кто действительно имеет богатый боевой опыт", — отметил Шойгу.
О формировании резервов ВС РФ в составе отдельной армии Шойгу сообщал в июне. К тому моменту, по его словам, для их формирования уже было поставлено 3 786 единиц техники, - передает ТАСС.