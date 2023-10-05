сегодня, 10:48
Мошенники выведывают конфиденциальную информацию с фейкового аккаунта председателя облизбиркома
Избирательная комиссия Липецкой области предупреждает: в мессенджерах появился поддельный аккаунт председателя комиссии Сергея Елманова.
В связи с этим, просим всех быть внимательными. Если вам поступили подозрительные сообщения от имени председателя региональной избирательной комиссии, убедитесь, что аккаунт действительно принадлежит ему. Не вступайте в переписку со злоумышленниками, не выполняйте их просьбы», — предупредили в областной избирательной комиссии.
Фото: t.me/lipetsk_izbirkom
ГОСТЬ53
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