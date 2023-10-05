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сегодня, 10:48

Мошенники выведывают конфиденциальную информацию с фейкового аккаунта председателя облизбиркома

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#мошенничество #фейковый аккаунт
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Мошенники выведывают конфиденциальную информацию с фейкового аккаунта председателя облизбиркома

Избирательная комиссия Липецкой области предупреждает: в мессенджерах появился поддельный аккаунт председателя комиссии Сергея Елманова.

«Фейковый аккаунт председателя избирательной комиссии Липецкой области Сергея Елманова появился в мессенджере Telegram. Мошенники рассылают от его имени сообщения организаторам выборов. Потом перезванивают и, представившись сотрудниками органов безопасности, задают вопросы, выведывая конфиденциальную информацию.

В связи с этим, просим всех быть внимательными. Если вам поступили подозрительные сообщения от имени председателя региональной избирательной комиссии, убедитесь, что аккаунт действительно принадлежит ему. Не вступайте в переписку со злоумышленниками, не выполняйте их просьбы», — предупредили в областной избирательной комиссии.

Фото: t.me/lipetsk_izbirkom
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#мошенничество #фейковый аккаунт
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Комментарии (2)

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ГОСТЬ53

2 минуты назад
Ну какая конфиденциальная информация? Кому это надо? На быборы- то никто не ходит. Кому это интересно? Мурашка вон сказал ожидаемая продолжительность жизни 74 года !!!!! Вот это интеренсно- откуда он такое взял???? Теперь после выборов еще одна пенсионная реформа прибавит нам еще по 5 лет. Так и до 75 работать будем
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неоднозначник

15 минут назад
какая секретная информация может быть в избиркомах ?
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