Мошенники выведывают конфиденциальную информацию с фейкового аккаунта председателя облизбиркома

Избирательная комиссия Липецкой области предупреждает: в мессенджерах появился поддельный аккаунт председателя комиссии Сергея Елманова.

«Фейковый аккаунт председателя избирательной комиссии Липецкой области Сергея Елманова появился в мессенджере Telegram. Мошенники рассылают от его имени сообщения организаторам выборов. Потом перезванивают и, представившись сотрудниками органов безопасности, задают вопросы, выведывая конфиденциальную информацию.В связи с этим, просим всех быть внимательными. Если вам поступили подозрительные сообщения от имени председателя региональной избирательной комиссии, убедитесь, что аккаунт действительно принадлежит ему. Не вступайте в переписку со злоумышленниками, не выполняйте их просьбы», — предупредили в областной избирательной комиссии.