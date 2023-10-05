В России

22 минуты назад

Пользователи устройств Xiaomi в РФ жалуются на сбои в работе техники

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#Xiaomi #сбой #техника

В частности, пользователи на сайте в комментариях чаще всего жалуются на сбои в приложении, а также в сервисах Xiaomi.

Пользователи устройств Xiaomi в России жалуются на сбои в работе техники. Такие сообщения, в частности, появились на странице китайской компании в сети "ВКонтакте", - передает РБК.

На интернет-форумах появились сообщения о том, что в России перестало работать оборудование китайской компании Xiaomi.

Как сообщают пользователи ресурса 4PDA, наблюдаются сбои в работе различных датчиков и "умной" техники. Технику, переставшую работать, объединяет то, что для работы ей необходимо соединение с серверами компании, расположенными в Китае.

Телеграм-канал Mash пишет, что проблема связана со сбоями в серверах Xiaomi; в российском представительстве это подтвердили.

По данным сервиса DownRadar, фиксирующего сбои в работе серверов, по состоянию на вечер 4 октября зарегистрированы сотни жалоб на работу серверов Xiaomi, большинство из них — в Москве, Петербурге, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Свердловской области, Челябинске, - пишет "Российская газета".
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#Xiaomi #сбой #техника

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