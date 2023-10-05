Пользователи устройств Xiaomi в РФ жалуются на сбои в работе техники

В частности, пользователи на сайте в комментариях чаще всего жалуются на сбои в приложении, а также в сервисах Xiaomi.





На интернет-форумах появились сообщения о том, что в России перестало работать оборудование китайской компании Xiaomi.



Как сообщают пользователи ресурса 4PDA, наблюдаются сбои в работе различных датчиков и "умной" техники. Технику, переставшую работать, объединяет то, что для работы ей необходимо соединение с серверами компании, расположенными в Китае.



Телеграм-канал Mash пишет, что проблема связана со сбоями в серверах Xiaomi; в российском представительстве это подтвердили.



По данным сервиса DownRadar, фиксирующего сбои в работе серверов, по состоянию на вечер 4 октября зарегистрированы сотни жалоб на работу серверов Xiaomi, большинство из них — в Москве, Петербурге, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Свердловской области, Челябинске, - пишет Пользователи устройств Xiaomi в России жалуются на сбои в работе техники. Такие сообщения, в частности, появились на странице китайской компании в сети "ВКонтакте", - передает РБК На интернет-форумах появились сообщения о том, что в России перестало работать оборудование китайской компании Xiaomi.Как сообщают пользователи ресурса 4PDA, наблюдаются сбои в работе различных датчиков и "умной" техники. Технику, переставшую работать, объединяет то, что для работы ей необходимо соединение с серверами компании, расположенными в Китае.Телеграм-канал Mash пишет, что проблема связана со сбоями в серверах Xiaomi; в российском представительстве это подтвердили.По данным сервиса DownRadar, фиксирующего сбои в работе серверов, по состоянию на вечер 4 октября зарегистрированы сотни жалоб на работу серверов Xiaomi, большинство из них — в Москве, Петербурге, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Свердловской области, Челябинске, - пишет "Российская газета"