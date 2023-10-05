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С начала года в РФ появилось рекордное число иностранных брендов

23
#экономика #иностранные бренды

Зарубежные бренды начали покидать РФ из-за введенных санкций после начала спецоперации.

С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это рекорд с 2019 года. На рынок выходят в основном турецкие продавцы одежды и обуви, но на долю новых марок приходится около 1% продаж, - передает РБК.

С января по сентябрь этого года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома, подсчитали в консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank). Это стало рекордным показателем по числу вышедших в страну за последние четыре года марок. Для сравнения, в 2019 году в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. В 2020 году их было 13, в 2021 году — 15, а в 2022 году — всего 11.

Большинство новых иностранных компаний, вышедших в Россию в этом году, — это бренды одежды и обуви, а также товаров для дома из Турции. По данным NF Group, в 2023 году в России появились девять таких компаний, они работают в ценовом сегменте "средний" и "выше среднего". Еще три игрока — из Белоруссии. Кроме того, в этом году на российский рынок вышел продавец спортивной одежды из Австралии, а также сети из Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.

Отмечается, что география происхождения иностранных компаний, выходящих на российский рынок, с прошлого года существенно изменилась. Ранее в стране начинали работать сети преимущественно из Европы и США, например в 2021 году в стране появилась французская Dior Beauty, испанская Zara Beauty, американская Guess Activewear. В 2020 году ситуация была схожей — в страну пришли немецкая сеть Boss Woman, шведская & Other Stories, итальянская Ereda.




23
#экономика #иностранные бренды

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