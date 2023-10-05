Происшествия

28 минут назад

Два человека пострадали в перевернувшемся «Рено»

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#ДТП
Два человека пострадали в перевернувшемся «Рено»

За сутки в Липецкой области зарегистрировано пять ДТП с шестью пострадавшими.

В Добринском районе днем 4 октября на автодороге Белоносовка – Матвеевка – примыкание к автодороге Добринка – Талицкий Чамлык 59-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в результате сам водитель и его 59-летний пассажир с травмами госпитализированы.

В Липецке днем на улице Терешковой по предварительным данным 20-летняя девушка за рулем «Тойоты» сбила 12-летнюю велосипедистку, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена домой.

В Становлянском районе вечером на трассе «Дон» 51-летний водитель мопеда врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ» под управлением 27-летнего парня и получил травмы.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3721 нарушение ПДД. К административной ответственности полицейские привлекли 9 водителей за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, за неиспользование ремней безопасности – 197. Зафиксировано 3408 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
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#ДТП

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