В России

52 секунды назад

Итальянская Campari хочет запретить параллельный импорт аперитивов Aperol в РФ

#Aperol #параллельный импорт #экономика

Aperol не включен в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.

Итальянская Davide Campari-Milano N.V. (структура Campari Group, владеющей брендом аперитивов Aperol) попросила запретить компании "Мастер-Трейд" ввозить и продавать напитки под своей торговой маркой, - пишет "Ъ".

Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol. Дело есть в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Campari попросила принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара, пояснив, что не соглашалась на поставки, а бренд Aperol не находится в списках для параллельного импорта, однако суд не удовлетворил ходатайство. В материалах суда сказано, что у итальянской компании запросили подтверждение нарушенного права.

Campari объявила о прекращении инвестиции и сокращении присутствия на российском рынке. С начала 2023 года "Кампари Рус" ввезла 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. В прошлом году выручка компании выросла на 20,9%, до 7,5 млрд рублей, чистая прибыль достигла 507,6 млн рублей.

Campari Group основана в 1860 году, штаб-квартира расположена в Милане. Это шестой в мире производитель премиального алкоголя, среди его брендов — Aperol, Campari, Wild Turkey и другие. Бенефициар — Лука Гараволья с состоянием $4,4 млрд, по оценке Forbes.

"Мастер-Трейд" занимается поставками вин Lamazi и Trozo, коньяка Lamazi, виски Campbell Meyer & Company и водки Shaman’s.

Campari наряду с Bacardi (бренд Martini) и некоторыми другими глобальными алкогольными корпорациями остались на российском рынке, тогда как остальная часть, среди которых Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson) закрыли представительства в России.


#Aperol #параллельный импорт #экономика

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