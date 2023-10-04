Спорт

8 минут назад

Арифметика Арсения Лащёнова: 2х2 = первая домашняя победа в сезоне

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#Хоккей #МХК "Липецк" #Арсений Лащёнов

Вдохновенная игра первой пятёрки помогла «Липецку» впервые выиграть на родном льду.

Липецкие хоккеисты порадовали своих болельщиков первой домашней победой в сезоне. Сегодня в «Звездном» наши парни выиграли у «Прогресса» из Глазова – 5:4.

Героями матча стали игроки ударного звена Василий Балмашнов и Арсений Лащёнов, которые забросили по две шайбы. И всё же первой «звездой» матча логичнее признать Лащёнова, который к «дублю» прибавил ещё и пару результативных передач.

МХК «Липецк» - «Прогресс» (Глазов) – 5:4 (1:1, 4:1, 0:2).

Шайбы: 1:0 – Балмашнов (Лащёнов, К.Коваленко), 12:08. 1:1 – Мих.Красников, 13:03. 2:1 – Н.Шальнев (Исмаилов, К.Панов), 21:18. 2:2 – Кунгуров (Мардоян), 25:26. 3:2 Балмашнов (Влад.Мельников, Лашёнов), 28:02, бол. 4:2 – Лащёнов, 32.46. 5:2 – Лащёнов (К.Коваленко, Левицкий), 37:41. 5:3 – А.Николаев, 45:02. 5:4 – В.Савин (Кулябин), 52:24, бол.

Вратари: М.Пузяков – А.Савельев (Е.Кожевников, 40:00).

Броски: 47 (21, 18, 8) – 24 (2,11, 11). Вбрасывания: 42 – 32. Штраф: 6 (Исмаилов-4, Влад.Мельников-2) – 14 (Е.Романов-4, А.Савельев-2, Д.Фролов-2, Махров-2, Н.Сорокин-2, команда-2).

Судьи В.Ларин (Москва), И.Попов, Г.Мещеряков (оба Липецк).

4 октября. Липецк. ДС «Звездный». 496 зрителей.

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#Хоккей #МХК "Липецк" #Арсений Лащёнов

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