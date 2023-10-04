Происшествия

сегодня, 17:44

Пассажира автобуса №306 обложили матом, избили и ограбили

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#грабёж #хулиганство
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Пассажира автобуса №306 обложили матом, избили и ограбили

Дело дошло до суда.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего и 30-летнего мужчин, которые обвиняются в хулиганстве и в ограблении пассажира автобуса №306. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла рано утром 18 июня этого года — в период с 05:30 до 06:00.

По версии следствия, пьяные, агрессивные и сильно эмоционально возбужденные мужчины в салоне автобуса маршрута №306 по пути его следования от остановки ДС «Звездный» до остановки «23 микрорайон» прилюдно и беспричинно высказывались в адрес одного из пассажиров матом, высмеивали его внешний вид и татуировки на руках, а также произносили в его адрес угрозы.

Так, мужчины сообщили бедному пассажиру, что тот выйдет с ними на остановке, когда они захотят, после чего его начнут убивать. Одними угрозами дело не ограничилось: мужчину несколько раз ударили руками по голове. Но вреда здоровью нанесено не было.

Также дебоширы схватили свою жертву за туловище и за запястье правой руки и потребовали последнего выйти с ними из салона автобуса на остановке, пытались против воли поднять мужчину с места, но получив отказ и сопротивление, в конце-концов покинули салон автобуса.

Кроме того, следствие полагает, что приятели ограбили не понравившегося и третируемого ими пассажира. Увидев в руках у жертвы «Айфон 11», 39-летний мужчина попытался выхватить его из рук, но мужчина оказал сопротивление и стал прятать свой сотовый телефон. Тогда один из приятелей ударил мужчину кулаком по лицу, и потребовал передать телефон. После нескольких ударов, которые наносили оба приятеля, выхватить из рук телефон обвиняемым всё же удалось и они покинули автобус. Сумма ущерба была оценена в 31 100 рублей.

Действиями мужчин квалифицированы следствием по двум статьям уголовного кодекса: по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и с применением насилия, на транспорте общего пользования, группой лиц и по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ — грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, c применением насилия, не опасного для здоровья.
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#грабёж #хулиганство
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Комментарии (8)

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Бедным

4 минуты назад
Татуировки не по карману!
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не-а чё

16 минут назад
Коммунист, В Лондоне тоже так бывает.
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Коммунист

20 минут назад
Как в Сомали или Венесуэле
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Вообще

21 минуту назад
Да, задача водителя водить, а не шпану вязать. Для этого есть специально обученные люди, у которых есть доступ ко всем на свете камерам и все на свете права.
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не-а чё

34 минуты назад
Да, Водитель мог и не заметить конфликт,разговаривая по телефону.
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Иван да Марья

52 минуты назад
Лет по 5-6 себе на ровном месте схлопотали, грабёж это уже серьёзно!!!
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Да

57 минут назад
А водитель что?наблюдал молча?
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Однако

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Пошла ботва на Липецк...
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