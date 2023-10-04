Пассажира автобуса №306 обложили матом, избили и ограбили

Дело дошло до суда.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего и 30-летнего мужчин, которые обвиняются в хулиганстве и в ограблении пассажира автобуса №306. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла рано утром 18 июня этого года — в период с 05:30 до 06:00.



По версии следствия, пьяные, агрессивные и сильно эмоционально возбужденные мужчины в салоне автобуса маршрута №306 по пути его следования от остановки ДС «Звездный» до остановки «23 микрорайон» прилюдно и беспричинно высказывались в адрес одного из пассажиров матом, высмеивали его внешний вид и татуировки на руках, а также произносили в его адрес угрозы.



Так, мужчины сообщили бедному пассажиру, что тот выйдет с ними на остановке, когда они захотят, после чего его начнут убивать. Одними угрозами дело не ограничилось: мужчину несколько раз ударили руками по голове. Но вреда здоровью нанесено не было.



Также дебоширы схватили свою жертву за туловище и за запястье правой руки и потребовали последнего выйти с ними из салона автобуса на остановке, пытались против воли поднять мужчину с места, но получив отказ и сопротивление, в конце-концов покинули салон автобуса.



Кроме того, следствие полагает, что приятели ограбили не понравившегося и третируемого ими пассажира. Увидев в руках у жертвы «Айфон 11», 39-летний мужчина попытался выхватить его из рук, но мужчина оказал сопротивление и стал прятать свой сотовый телефон. Тогда один из приятелей ударил мужчину кулаком по лицу, и потребовал передать телефон. После нескольких ударов, которые наносили оба приятеля, выхватить из рук телефон обвиняемым всё же удалось и они покинули автобус. Сумма ущерба была оценена в 31 100 рублей.



Действиями мужчин квалифицированы следствием по двум статьям уголовного кодекса: по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и с применением насилия, на транспорте общего пользования, группой лиц и по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ — грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, c применением насилия, не опасного для здоровья.

