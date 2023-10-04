Бывшие полицейские заплатят штрафы за вымогательство и взятки — по 3 млн рублей каждый

Задержали «оборотней в погонах» сотрудники отдела собственной безопасности УМВД России по Липецкой области

В Липецке вынесен приговор двум бывшим полицейским, виновным в вымогательстве и получении взятки



Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка региональным СУ СК действия двух экс-полицейских квалифицированы как вымогательство и получение взятки в значительном размере ( п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ ).



- Подсудимые получили от липчанина, имевшего при себе синтетический наркотик, взятку в 35 тыс. рублей. Вознаграждение экс-полицейские потребовали за не привлечение к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Часть требуемой взятки они получили в сентябре 2021. При передаче в декабре оставшейся суммы фигуранты были задержаны коллегами из отдела собственной безопасности регионального УМВД России, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Полицейским, которых уволили со службы, назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей каждому.